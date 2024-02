Reunião define estratégias para o combate à dengue em Machado

Cada setor está comprometido em agir para proteção da saúde em Machado e promover um ambiente mais seguro e saudável para todos os cidadãos de Machado.

Foto: Prefeitura de Machado

Em um esforço coordenado, a Secretaria de Saúde, juntamente com a Assessoria de Comunicação e as Secretarias de Governo, Educação, Esporte e Juventude, em conjunto com a sub-prefeitura de Douradinho, unem forças para delinear um plano integrado da Administração Municipal, visando a efetivação das medidas de combate à dengue.

Cada setor está comprometido em agir para proteção da saúde em Machado e promover um ambiente mais seguro e saudável para todos os cidadãos de Machado.

Sua colaboração também é fundamental. Separe 10 minutos do seu dia para conferir se não há água parada em seu quintal!

Fonte: Prefeitura de Machado