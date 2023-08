A semana acontecerá entre os dias 25 a 28 de setembro

Foto: Prefeitura de Lavras

Foi realizada nesta sexta-feira, dia 11, no auditório da Prefeitura, uma reunião de planejamento para a Semana do Campo Limpo, que tem o objetivo de recolher as embalagens vazias de defensivos agrícolas do município de Lavras.

A semana acontecerá entre os dias 25 a 28 de setembro. Participaram da reunião representantes da Secretaria de Meio Ambiente; Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; Secretaria de Saúde; EMATER; Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA e Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias – INPEV.

As embalagens vazias de defensivos agrícolas são um grande problema ambiental. Se não forem descartadas corretamente, elas podem contaminar o solo, a água e o ar, causando danos à saúde humana e ao meio ambiente.

O descarte inadequado das embalagens de defensivos agrícolas é crime ambiental. Os agricultores que não cumprem a legislação estão sujeitos a multas e outras penalidades.

Aqui estão algumas dicas para descartar corretamente as embalagens de defensivos agrícolas:

• Lave as embalagens vazias com água e sabão.

• Retire as etiquetas das embalagens.

• Enrole as embalagens em papel kraft.

• Leve as embalagens para um ponto de coleta de embalagens vazias de defensivos agrícolas.

Ao seguir essas dicas, você está ajudando a proteger o meio ambiente e a saúde humana.

Fonte: Prefeitura de Lavras