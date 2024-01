Reunião de alinhamento em Lavras para implantação de Programa de qualificação profissional

O programa de qualificação profissional, ainda sem data para início, contará com o apoio do SENAI e outros parceiros.

Foto: Prefeitura de Lavras

Foi realizada na sexta-feira, 19/01, na sede do Governo Municipal, uma reunião de alinhamento com a equipe da Prefeitura e de representantes do SENAI Sul de Minas e FIEMG.

O objetivo do encontro foi discutir a implantação do programa de capacitação que será voltado para profissionais da indústria e que funcionará no Centro de Inovação Tecnológico da Prefeitura, o CIT. O centro está instalado no espaço da rodoviária, que foi totalmente reestruturado em 2023.

O programa de qualificação profissional, ainda sem data para início, contará com o apoio do SENAI e outros parceiros. A ação é uma iniciativa que visa aprimorar habilidades e atualizar conhecimentos, fortalecendo assim a mão de obra local. Essa ação reflete o compromisso da Administração Municipal em promover o crescimento sustentável e a valorização dos talentos locais.

Fonte: Prefeitura de Lavras