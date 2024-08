Reunião da Diretoria destaca avanços e parcerias do Sistema Faemg Senar

O objetivo do encontro é apresentar as ações e os resultados promovidos pelo Sistema no bimestre de junho e julho em prol dos produtores rurais de Minas.

Foto: Sistema Faemg Senar

O Sistema Faemg Senar promoveu, nesta terça-feira (27), a reunião geral da Diretoria. O encontro reúne gestores da entidade e quase 20 integrantes do conselho, representado por presidentes e vice-presidentes de sindicatos. O objetivo do encontro é apresentar as ações e os resultados promovidos pelo Sistema no bimestre de junho e julho em prol dos produtores rurais de Minas.

Eventos, projetos, números alcançados pelo programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), ações destinadas aos jovens e às mulheres no meio rural e projetos do Instituto Antônio Ernesto de Salvo (Inaes) foram algumas das pautas apresentadas.

O deputado estadual Raul Belém também participou da reunião e falou sobre as ações desenvolvidas em benefício do meio rural. “Sou autor do projeto de lei que propõe isentar do pagamento de IPVA os veículos novos fabricados no estado que utilizem gás natural, eletricidade ou exclusivamente etanol“, disse. O político também citou o Cemig Agro, um canal exclusivo para atender as demandas dos produtores rurais em relação ao fornecimento de energia, e falou sobre a importância da conectividade na zona rural. “É fundamental levar conectividade ao campo de forma fácil e barata e gostaríamos de fazer isso via os sindicatos de vocês”, disse.

Fonte: Sistema Faemg Senar