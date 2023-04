Reunião com representantes de escolas de Lavras sobre o Plano de Segurança Escolar

A próxima reunião será um treinamento de formação dos multiplicadores.

Foto: Prefeitura de Lavras

Nesta quinta-feira, 13, foi realizada uma reunião com representantes das 61 escolas do município sobre o Plano de Segurança Escolar no 8º Batalhão de Polícia Militar.

Na primeira reunião foi abordado a criação da Rede de Proteção Escolar na cidade.

Esse projeto tem a finalidade de auxiliar os gestores escolares com relação a segurança preventiva no ambiente escolar, devido ao cenário nacional apresentar novas demandas culturais, políticas e sociais que exigem o acompanhamento da segurança pública.

A Sargento Anna Paula Pereira Maia Ziegler explicou como será a atuação da PM, “O plano do governo de Minas Gerais para atender as escolas é a ampliação dos nossos portfólios, que é a Patrulha Escolar, prevenção ao crime e à violência e também palestras, dicas e acompanhamento das escolas através do portfólio Proerd. Estamos com um Plano de Segurança para as escolas do município e vamos tratar de assuntos decorrentes das violências que tem ocorrido nos últimos tempos na sociedade”.

A próxima reunião será um treinamento de formação dos multiplicadores. A diretora da Caixa Escolar Creche Municipal Lavrinhas – Cmei Lavrinhas, Maria Aparecida de Sales, falou da importância dessa união entre as escolas e a Polícia Militar: “As nossas escolas precisam mesmo de mais segurança e nada melhor que a polícia para nos auxiliar e nos dirigir para os caminhos mais corretos para que a gente possa aumentar essa segurança. Eu acredito que essa parceria vai auxiliar muito nosso trabalho e vamos ajudar a dar tranquilidade para os pais e familiares que estão bem apavorados nesse momento”.

Fonte: prefeitura de Lavras