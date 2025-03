Restaurante Popular de Itajubá serve mais de 44 mil refeições nos primeiros meses do ano

Restaurante Popular mantém alta demanda e planejamento contínuo.

Foto: Prefeitura de Itajubá

Criado em janeiro de 2016, o Restaurante Popular tem sido um serviço essencial para a comunidade, oferecendo refeições de qualidade a preços acessíveis. Na gestão atual, o restaurante continua recebendo atenção especial para garantir o atendimento eficiente à população.

No primeiro bimestre de 2025, o Restaurante Popular serviu 44.186 refeições, com uma média de 1.380 atendimentos diários.

Este fluxo de atendimento constante evidencia a relevância do Restaurante Popular para a população, confirmando a importância do serviço como apoio à alimentação de quem mais precisa. Além disso, destaca a necessidade de um planejamento contínuo e eficiente para garantir a disponibilidade de refeições e atender à procura crescente.

Com o apoio da gestão atual, o restaurante segue como uma das principais iniciativas sociais do município, comprometida com a segurança alimentar e com a qualidade de vida de milhares de cidadãos. “O serviço continua sendo um pilar importante na luta contra a fome e na promoção de dignidade do cidadão itajubense”, finaliza a Secretária de Desenvolvimento Social Cláudia Rezende.

Fonte: Prefeitura de Itajubá