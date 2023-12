Restaurante popular de Itajubá promove almoço de natal com cardápio especial

Refeição festiva será servida no dia 22 de dezembro, das 12h às 13:30, com cardápio carinhosamente elaborado

Foto: Prefeitura de Itajubá

O Restaurante Popular de Itajubá convida a comunidade para um Almoço Especial de Natal, nesta sexta-feira, 22 de dezembro, das 12h às 13h30. Localizado na Rua Coronel Francisco Braz, 42, no Centro, o restaurante oferecerá uma refeição festiva com um cardápio diferenciado, proporcionando uma experiência especial para os frequentadores.

Cardápio Especial de Natal:

Salada: Salpicão/Alface

Trivial: Arroz/Feijão

Prato Principal: Lombo assado ao molho madeira

Guarnição: Farofa Rica

Sobremesa: Pudim de Morango

O Restaurante Popular é uma iniciativa do Programa Municipal de Segurança Alimentar, que visa oferecer refeições de qualidade a preços acessíveis para a população. O cardápio é cuidadosamente elaborado por nutricionistas, garantindo uma alimentação balanceada e saborosa.

O Restaurante Popular atende preferencialmente pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, vulnerabilidade social, trabalhadores formais e informais de baixa renda, seus familiares, moradores de rua, aposentados e estudantes. No entanto, o espaço é aberto a qualquer pessoa que deseja desfrutar de uma refeição balanceada a preços acessíveis.

O preço da refeição para os usuários é acessível, sendo a diferença do custo subsidiada pela Prefeitura. Com capacidade para servir até 700 refeições diárias, o Restaurante Popular desempenha um papel crucial na promoção da segurança alimentar e nutricional na comunidade.

Participe do Almoço Especial de Natal no Restaurante Popular e celebre a data com uma refeição deliciosa e acessível. A equipe do restaurante espera por você para compartilhar esse momento especial de confraternização e solidariedade.

Fonte: Prefeitura de Itajubá