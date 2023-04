Representantes de cidades vizinhas visitam Poços de Caldas para desenvolvimento conjunto da região

Logo pela manhã os representantes tiveram um café da manhã de boas-vindas na Sedet com produtos típicos da região de Poços de Caldas.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A prefeitura de Poços de Caldas, através da SEDET – Secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, realizou o 1º encontro de secretários de desenvolvimento econômico de Poços e Região nesta quarta-feira(19) na sede da Sedet.

O prefeito de Botelhos, Eduardo José Alves de Oliveira e secretários municipais de Desenvolvimento das cidades de Barroso, Campestre, Botelhos, Itapeva, Andradas, Caldas, Monsenhor Paulo, visitaram Poços de Caldas visando gerar novos negócios, troca de experiências e fortalecimento da região, juntamente com a secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, SEBRAE E Agência de Desenvolvimento de Poços Caldas.

Logo pela manhã os representantes tiveram um café da manhã de boas-vindas na Sedet com produtos típicos da região de Poços de Caldas, com a presença do prefeito, Sérgio Azevedo e o vice, Júlio César de Freitas.

Ainda visitaram o Distrito Industrial com apresentação das empresas instaladas e visita à obra da Docol. Visitaram ainda alguns pontos turísticos, como a praça Pedro Sanches, Palace Cassino e fizeram passeio de Teleférico, visita ao Parque do Cristo concessionada a empresa Citur.

Finalizaram o dia com o prefeito, Sérgio Azevedo, os recebendo e fomentando a união entre a região. “É muito importante sermos parceiros no Sul de Minas, vivemos um momento de grandes empresas em Poços de Caldas e com isso expandido todos os setores para a região, gerando mais trabalho e com isso mais cidades também podem fazer novos negócios com as empresas conhecendo a nossa rota.”

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, diz que essa união de forças vai render bons frutos para a população. “A união entre o poder público, iniciativa privada, instituições, universidades. Isso é que constrói a região e proporciona um ambiente de negócios favorável, conforme vamos crescendo toda a região tem a ganhar e fazer novas conexões.”

Luis Gustavo Martins, da Agência de Desenvolvimento, Ivan Figueredo, analista do Sebrae e Tiago Pareto, Agente de Desenvolvimento Econômico e também consultor do Sebrae, reforçaram ainda que essas visitas impulsionam a troca e iniciam um novo ciclo de desenvolvimento inteligente, gerando novos negócios, empregos e atraindo novas empresas e tecnologias.

“Vamos trabalhar em parceria com as prefeitura e demais esferas do poder público, estadual e federal para o desenvolvimento de toda a região”, ressalta Ivan.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas