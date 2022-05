Relógio Floral é retirado para manutenção após atos de vandalismo

Devido a atos de vandalismo foi necessária a retirada para os serviços de reparo.

O Relógio Floral, um dos pontos turísticos marcantes de Poços de Caldas, precisou ser retirado nesta terça-feira (03), para realização de manutenções.

Devido a atos de vandalismo, registrados pela secretaria de Turismo, que ocasionaram problemas ao funcionamento do relógio, foi necessária a retirada para os serviços de reparo.

A equipe da secretaria de Obras em parceria com o Turismo, realizou o procedimento, retirando por completo todo aparelho. Entre as ações registradas, houve danos nos ponteiros em um primeiro momento, mas que também ocasionaram problemas na parte interna do equipamento.

A Prefeitura, reforça a conscientização e zelo de todos, ressaltando o cuidado com pontos do município. A previsão é que até na próxima semana, o relógio seja reinstalado e volte ao seu funcionamento habitual.

Fonte e foto: Prefeitura de Poços de Caldas.