Reload em Pouso Alegre reúne grandes nomes do marketing digital

Evento será promovido pelo Sebrae Minas, no dia 3 de julho, e reunirá especialistas para maratona de atividades sobre o tema direcionado aos pequenos negócios

Foto: Divulgação

O maior evento de marketing digital do Sebrae Minas para pequenos negócios, no Sul do estado, já tem data marcada em Pouso Alegre. O Reload 2025 acontece no dia 3 de julho e vai reunir especialistas reconhecidos nacionalmente para uma imersão em conteúdo de alto impacto voltado ao fortalecimento dos pequenos negócios no ambiente digital. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas neste link.

Entre os destaques da programação estão nomes como o do head de engajamento com vendedores da Shopee no Brasil, Leo Silva. Ele atua diretamente no desenvolvimento de projetos que fortalecem o empreendedorismo local por meio da tecnologia e da presença digital. Outra atração confirmada é a gerente de parcerias no Canva Brasil, Karla Assis. Com mais de 15 anos de experiência em marketing digital e performance, ela lidera parcerias estratégicas que aceleram o crescimento da plataforma no país e apoiam marcas e profissionais na criação de conteúdo visual de alto impacto.

Completando as atrações, a executiva do setor de tecnologia Lisiane Lemos vai apresentar sua experiência e seu trabalho de inclusão de populações sub-representadas no ambiente corporativo. Reconhecida como uma das principais vozes em inovação e diversidade no Brasil, ela irá compartilhar insights sobre liderança, transformação digital e responsabilidade social.

De acordo com a analista do Sebrae Minas Pâmela de Carvalho Dias o evento é uma oportunidade para empreendedores que desejam se atualizar sobre as principais ferramentas, estratégias e tendências do mercado digital. “A proposta do Reload é oferecer, de forma acessível, conteúdos que fazem diferença na gestão e presença digital dos pequenos negócios. Vamos falar sobre redes sociais, marketing de influência, produção de conteúdo e inteligência artificial voltados para resultados práticos”, afirma.

Conhecimento prático e simultâneo

Com uma programação dinâmica e inspiradora, o Reload 2025 em Pouso Alegre vai movimentar o ecossistema empreendedor da região, conectando ideias, pessoas e negócios. Além das palestras no palco principal, o evento terá um espaço interativo para oficinas práticas, que acontecerão de forma simultânea à programação principal. As oficinas vão abordar marketing de conteúdo, storytelling e produção audiovisual. A proposta é oferecer uma experiência completa que conecta aprendizado, prática e inovação em um só lugar.

Pesquisa Negócios Digitais

Estar no digital deixou de ser uma opção e passou a ser uma estratégia essencial para quem deseja manter a competitividade no mercado. É o que aponta a pesquisa Digitalização nos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae Minas em fevereiro de 2025. O levantamento mostra que 6 em cada 10 empreendedores já enxergam a digitalização de forma ampla — um processo que vai além da venda online e das redes sociais, incluindo também melhorias internas como automação de processos e gestão mais eficiente.

Mesmo com essa visão mais estratégica, ainda existem barreiras importantes: 28% dos entrevistados apontam a falta de conhecimento como o principal desafio para avançar na jornada digital. Por isso, cresce o interesse por capacitações específicas: 62% buscam se aprimorar em marketing digital, 48% querem entender melhor o uso da inteligência artificial, e 44% demonstram interesse em gestão de redes sociais.

Na hora de decidir onde investir, o marketing digital lidera a preferência, com 40% dos empreendedores apontando essa como a prioridade número um. Logo em seguida vem a automação de processos, citada por 27% dos participantes, reforçando a tendência de tornar o dia a dia mais prático, produtivo e adaptado às exigências do mundo digital.

Fonte: Agência Sebrae