Reitor de universidade africana visita a UFLA para fortalecer laços acadêmicos

O reitor visitante reuniu-se com o pró-reitor de Extensão, Esporte e Cultura da UFLA, professor Carlos Eduardo Silva Volpato, e dialogou sobre a relação entre as duas universidades.

Foto: UFLA

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) recebeu, entre os dias 20 e 26 de setembro, a visita do reitor da Universidade Livre dos Países dos Grandes Lagos (ULPGL), professor Wasson Misona Joseph, da República Democrática do Congo. A passagem do reitor democrata-congolês pela UFLA teve como objetivos discutir o desenvolvimento de futuras cooperações acadêmicas e de pesquisa, fortalecer os laços entre as duas instituições e retomar a parceria iniciada no ano de 2007, por meio da participação no projeto “Vozes da África”, que foi criado e coordenado pelo professor aposentado e extensionista Gilmar Tavares para apoiar as comunidades africanas no desenvolvimento econômico e humano.

O reitor visitante reuniu-se com o pró-reitor de Extensão, Esporte e Cultura da UFLA, professor Carlos Eduardo Silva Volpato, e dialogou sobre a relação entre as duas universidades. O professor Wasson também se reuniu com o diretor de Relações Internacionais, professor Flávio Henrique Vasconcelos de Medeiros, e sua equipe.

Durante os sete dias em que esteve no Brasil, com o apoio da Diretoria de Relações Internacionais (DRI) e dos tradutores, o reitor participou de diversas atividades. Ele também esteve na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), no sítio Pirilampo, no município de Ijaci.

No Departamento de Entomologia, o professor acompanhou a palestra “Apicultura para agricultura familiar e geração de emprego e renda dignos”, ministrada pelo professor Stephan. No departamento de Ciência do Solo, participou da palestra que abordava a “Conservação dos solos e produtividade nas pequenas propriedades rurais”, conduzida pela professora Avanzi.

Fonte: UFLA