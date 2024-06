Reitor da UFLA apresenta demandas e propostas da nova gestão ao ministro da Educação

O reitor apresentou dados para reivindicar uma correção no orçamento de 2025, mesmo com as duas correções já realizadas pelo MEC em 2024.

Foto: Ministério da Educação

Com agenda em Brasília, de 10 a 13 de junho, o reitor da Universidade Federal de Lavras (UFLA), professor José Roberto Scolforo, foi recebido pelo ministro da Educação, professor Camilo Santana, para apresentação de demandas e projetos da gestão (2024/2028). Em reunião exclusiva com o ministro e equipe, Scolforo apresentou um conjunto de documentos e projetos que demonstram a necessidade de uma atenção diferenciada para a Universidade voltar a crescer de forma responsável, sustentável e adaptada às demandas da sociedade.

Participaram da reunião o secretário-executivo adjunto, Gregório Durlo Grisa; o secretário de Educação Superior do MEC, Alexandre Brasil; o chefe de Gabinete, Vinícius Roda e as assessoras Ana Gardennya Linard e Maria Fernanda Conti (assessora especial de Comunicação Social).

Na oportunidade, o reitor entregou um documento encaminhado pelo sindicato que representa os técnicos administrativos da UFLA (SindUFLA), contendo as pautas nacionais e locais que motivam o movimento grevista da categoria na Instituição.

Orçamento

Dentre os assuntos tratados na reunião, a situação orçamentária da UFLA, descrita e apresentada em relatório da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão (Proplag), que aponta um déficit na casa dos 16 milhões de reais. Além deste desafio, que exigirá estratégias de contenção de gastos, durante a troca de gestão, ocorrida em 5 de maio, verificou-se o gasto de 51% do orçamento de 2024 nos primeiros quatro meses do ano.

Ainda sobre o orçamento, o reitor apresentou dados para reivindicar uma correção no orçamento de 2025, mesmo com as duas correções já realizadas pelo MEC em 2024. Ele destacou o número reduzido de servidores técnico- administrativos como uma particularidade da UFLA, o que exige a contratação intensa de funcionários terceirizados, que consomem cerca de 66% do orçamento.

Crescimento sustentável

A reunião permitiu a apresentação de uma série de pleitos relacionados a três pontos prioritários: infraestrutura para atender demandas de cursos novos e já consolidados; atualização dos laboratórios com equipamentos que favoreçam o avanço das pesquisas científicas e novas estruturas para a Universidade voltar a crescer. “O nosso foco é cuidar da nossa comunidade, dando-lhes condições de trabalho e orgulho de pertencimento a uma instituição destacada e de referência”, comentou.

Transformação e atratividade

Também foi pautado o desafio da evasão escolar universitária e seu impacto sobre a universidade pública, incluindo-se a UFLA. Com evasão significativa nos últimos anos, agravada pelo período de pandemia, o reitor considerou algumas estratégias para resgatar o interesse pelo ensino superior e a permanência dos estudantes na Instituição. Foram apresentadas possibilidades para o ensino e a pesquisa na área de tecnologia, lembrando o papel destacado da UFLA em áreas prioritárias para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“Faremos um mega esforço para resgatar a capacidade da UFLA em atrair os estudantes do ensino médio da região, adaptando a Universidade às necessidades atuais, incluindo a oferta de métodos de ensino inovadores e cursos de graduação com um novo desenho e modalidade”, defendeu. Scolforo ainda apresentou ao ministro cenários alternativos para essa nova realidade e perfil discente, destacando a capacidade de a UFLA contribuir efetivamente para a construção de uma nova universidade pública.

Na percepção do reitor, a reunião foi muito proveitosa e importante para a apresentação dos pontos prioritários que vão nortear a gestão da Universidade nos próximos anos. “Estou muito confiante quanto ao apoio do governo aos pleitos da nossa Instituição”, considerou.

Ainda no MEC, durante a semana, o reitor participou de reuniões com o secretário de Educação Superior do MEC, Alexandre Brasil; com a diretora de Desenvolvimento das Instituições Federais de Ensino Superior – Difes/MEC, Tânia Mara Francisco, e com a coordenadora-geral de Orçamento na Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação, Ana Karina da Silva Santos Koga.

Agenda em Brasília

A programação da semana teve início com a reunião do presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, com reitores e reitoras das universidades federais, para o lançamento de um conjunto de ações e investimentos no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC das Universidades).

Além da reunião no Ministério da Educação (MEC), Scolforo também participou de reunião no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), com o secretário-adjunto da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo, Pedro Alves Corrêa Neto, tendo como pauta as possibilidades de acordos na área da agricultura e na área ambiental.

O reitor fez uma visita ao procurador da República no MInistério Público Federal (MPF), Daniel Azevedo Lôbo, para abordar o projeto que a UFLA tem com o MPF e discutir novas possibilidades de parceria e cooperação.

Participou ainda de reunião na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com o presidente, professor Arthur Chioro, onde foram abordadas as estratégias fundamentais para viabilizar a formalização do contrato de gestão e o andamento do projeto que prevê a conclusão do HU/UFLA.

Fonte: UFLA