Régua e Pluviômetro são instalados na Bacia do Rio São Tomé

Ação tem como objetivo o monitoramento dos recursos hídricos da região

Foto: Prefeitura de Alfenas

Na última terça-feira (02/07), a Prefeitura Municipal de Alfenas realizou a instalação de uma régua e pluviômetro na Bacia do Rio São Tomé, que é uma sub-bacia da Bacia de Furnas, no Sul do estado.

Esta ação tem como objetivo o monitoramento dos recursos hídricos da região, podendo assim acontecer o acompanhamento do nível da água e o volume das chuvas, contribuindo com dados valiosos para o planejamento e as ações de preservação da bacia.

O Programa Pró-Manancias é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Alfenas e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), atuando na mobilização da comunidade e instituições parcerias, estimulando a preservação dos recursos hídricos.

Fonte: Prefeitura de Alfenas