Regional de Saúde de Pouso Alegre promove Dia D de vacinação

Vacinação extramuro e mobilização em escolas buscam mobilizar a comunidade para aumentar a cobertura vacinal no Estado – ação faz parte da estratégia Vacina Mais, Minas

Aumentar as coberturas vacinais de todos os imunizantes oferecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) é o objetivo da estratégia Vacina Mais Minas – um movimento que ocorre em todo o estado nas escolas, com o Dia D de vacinação realizado em 10/05. Na área de atuação da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Pouso Alegre, participaram da iniciativa 53 cidades e 345 instituições de ensino, com ações de vacinação extramuros e mobilização em escolas municipais, estaduais e particulares.

A superintendente regional de Saúde de Pouso Alegre, Adriana Ferreira, ressalta que o Dia D de vacinação é o momento de uma grande mobilização contra a gripe. “É importante se vacinar agora, antes do inverno, período de maior circulação de vírus respiratórios”, disse a superintendente, reforçando que todos podem se vacinar. “A vacina é gratuita e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no Vacimóvel (veículo adaptado para ser um pequeno centro de vacinação itinerante)”, completou Adriana.

Ações dos municípios

A Secretaria Municipal de Saúde do município de Pouso Alegre promoveu a vacinação contra a gripe em cerca de 15 escolas ao longo do mês de abril. O objetivo foi divulgar a ação de vacinação e mobilizar a população, especialmente a comunidade escolar, para atualizar os cartões de vacinação de quem eventualmente tenha perdido alguma dose – seja de vacina de rotina ou de campanha.

As ações são uma iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), desenvolvidas em parceria com as secretarias municipais de saúde e educação, além da Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), por meio do programa Saúde na Escola.

No sábado, 10/5, Dia D de Vacinação, todas as salas de vacinas foram abertas para atender a população. Houve também a ação da Caravana da Saúde na UBS Esplanada, com brincadeiras para crianças, atividades lúdicas, cuidados em saúde (como aferição de pressão e glicemia), além de vacinação no Vacimóvel. Segundo a coordenadora de Imunização do município de Pouso Alegre, Débora Alves, “ao longo do mês de abril e maio, vem sendo trabalhado bastante a mobilização para vacinação da população, utilizando as estratégias extramuros como o uso do vacimóvel nas praças, nas indústrias da cidade e zona rural, além da estratégia de vacinação nas escolas, onde se consegue atualizar cartões de vacinas, tudo com o objetivo de aumentar as coberturas vacinais”.

Fonte: SRS Pouso Alegre