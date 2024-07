Regional de Passos reforça importância de vacinas de rotina

Com a disponibilidade de doses nos municípios, os pais podem garantir a imunização dos filhos contra graves doenças, como o rotavírus, coqueluche e difteria

Foto: ESF-São José da Barra

Os pais ou responsáveis por crianças menores de cinco anos de idade devem ficar atentos quanto ao esquema vacinal delas com as doenças infecciosas graves que ocorrem com frequência no inverno e podem ser evitadas com vacinas, como as Doenças Diarreicas Agudas (DDA), causadas pelo rotavírus, a coqueluche e a difteria. Por isso, a Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Passos reforça a importância da imunização dos menores com as vacinas da rotina do Calendário Nacional de Vacinação.

A DDA é transmitida pelo rotavírus e a coqueluche e difteria são causadas por bactérias. As três infecções são altamente contagiosas e graves, podendo levar à morte se não forem tratadas adequadamente. A imunização é considerada a forma mais eficaz para prevenir essas doenças. As vacinas são gratuitas e disponibilizadas nas unidades municipais de saúde.

Como os casos dessas infecções são mais comuns durante o inverno, a Coordenação dos Programas de Vigilância das Doenças Transmissíveis Agudas (CPVDTA) da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) estimula a vacinação com as doses iniciais ou reforço. As vacinas devem ser administradas conforme as recomendações do Calendário Nacional de Vacinação.

De acordo com a referência técnica em imunizações do Núcleo de Vigilância Epidemiológica (Nuvepi) da SRS Passos, Sueli Veloso Maia, as vacinas são distribuídas durante todo o ano para os municípios imunizarem a população contra o rotavírus, coqueluche e difteria. “É importante a mãe ou o pai se sensibilizarem e levar seus filhos para vacinar. Essas doenças são graves e causam mortes de crianças, por isso estão no Calendário Nacional de Vacinação”, disse Sueli Veloso.

Ainda segundo a referência técnica da SRS Passos, essas doenças são imunopreveníveis, podendo ser evitadas, mas é preciso que as crianças estejam com o esquema vacinal completo. “Para termos a cobertura vacinal, os municípios precisam ter horários estendidos e mais salas de vacinação, com funcionamento na hora do almoço e no final da tarde, para as mães que trabalham fora poderem levar o filho para vacinar”, disse.

Em São José da Barra, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) criou uma estratégia para promover a vacinação das crianças nas escolas, mediante autorização dos pais, como informou a coordenadora da Estratégia de Saúde da Família (ESF), Ana Flávia Freire. “Fizemos ações de mobilização nas escolas para atualização dos cartões de vacinas da difteria, coqueluche e rotavírus”, disse.

Doenças graves

A coqueluche é uma infecção respiratória bacteriana altamente contagiosa, que afeta a região da traqueia e brônquios, caracterizada por tosse seca. Em crianças menores de seis anos, as complicações da doença não tratada corretamente podem levar à morte.

Também contagiosa e causada por bactéria, a difteria é mais comum nos meses frios e secos e acomete principalmente as amígdalas, faringe, laringe e nariz. Apesar de raros, outros sintomas graves são inchaços no pescoço e gânglios linfáticos.

O rotavírus é um dos principais causadores das Doenças Diarreicas Agudas (DDA) é uma das mais importantes causas de diarreia grave em crianças menores de cinco anos. A vacina é considerada o principal meio de prevenção e controle da doença, sendo a medida mais eficaz para evitar os casos graves e mortes.

Fonte: SES-MG