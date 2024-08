Região de Passos deve vacinar mais de 114mil cães e gatos

Vários municípios da Regional de Saúde de Passos iniciam a vacinação antirrábica em agosto e, em outros, a vacinação está em andamento desde julho

Foto: Secretaria de Saúde de São Sebastião do Paraíso

A campanha de vacinação contra a raiva animal nos municípios da área de abrangência da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Passos deve alcançar 100% de cobertura, segundo expectativa do Núcleo de Vigilância Epidemiológica (Nuvepi) da unidade. A imunização está em pleno andamento em vários municípios desde julho e em outros deve começar nos primeiros dias de agosto, com previsão de término até 30 de setembro, dentro do período estabelecido pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

A meta do Ministério da Saúde (MS) para o país é vacinar 80% da população canina e felina. Em Minas Gerais, a proposta da SES-MG é de imunizar pelo menos 90% desses animais a partir dos três meses de vida. O objetivo da campanha é alcançar a cobertura vacinal e evitar a infecção pelo vírus da raiva, que pode ser transmitido do animal doente para o ser humano.

Na Regional de Passos, a expectativa é de que 100% dos cães e gatos, estimados em 114.735 animais, sejam vacinados, incluindo cães de ruas. De acordo com a referência técnica em imunizações da SRS Passos, Sueli Veloso Maia, uma primeira remessa com 114.350 doses da vacina antirrábica animal já foi disponibilizada aos municípios.

Também foram entregues aos municípios os insumos para operacionalização da campanha, com 140 mil seringas, agulhas e material informativo para a população. “Nós já entregamos esses insumos para os municípios que optaram por começar a campanha em 1º de julho e estamos, aos poucos, entregando aos que iniciarão em agosto”, disse Sueli Veloso.

A referência da SRS Passos chama a atenção da população para vacinar seus animais de estimação tanto para protegê-los do vírus da raiva quanto para preservar a saúde das pessoas que podem, eventualmente, sofrer acidentes provocados por eles, como mordidas, arranhões e lambeduras. “A importância de atingir a cobertura vacinal se deve à preocupação com a saúde do animal, extensiva à saúde humana”, observa.

Fonte: SES-MG