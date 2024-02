Reforma completa em Pré-Escola de Pouso Alegre proporciona ambiente renovado para crianças

Essa iniciativa, conduzida pela Prefeitura de Pouso Alegre, representa um compromisso sólido com a educação municipal.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Pré-Escola Municipal Coronel Britto Filho passou por uma significativa revitalização, visando oferecer um ambiente ainda mais acolhedor e propício ao aprendizado das 126 crianças de quatro a cinco anos que frequentam a instituição. A reforma abrangeu a troca total do telhado, a substituição do piso e a pintura das salas, proporcionando uma renovação completa à escola.

Essa iniciativa, conduzida pela Prefeitura de Pouso Alegre, sob a gestão do Prefeito Cel Dimas, representa um compromisso sólido com a educação municipal. As melhorias foram realizadas estrategicamente durante o período de férias escolares, assegurando que, no retorno às aulas nesta segunda-feira (5), os alunos encontrem um ambiente renovado e propício ao ensino.

O Prefeito Cel Dimas enfatizou a importância dessas intervenções, destacando que a qualidade da estrutura escolar impacta diretamente no desenvolvimento e bem-estar das crianças. Ele ressaltou o compromisso da administração municipal em proporcionar condições adequadas para o aprendizado, investindo na infraestrutura das escolas.

Além da Pré-Escola Municipal Coronel Britto Filho, diversas outras unidades educacionais foram contempladas com obras de reforma e reparo durante o período de férias. Essas ações visam criar ambientes mais seguros, confortáveis e inspiradores para os alunos, promovendo uma educação de qualidade no município de Pouso Alegre.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre