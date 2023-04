Rede municipal de ensino de Três Corações agora conta com Núcleos Psicossociais

O município de Três Corações é pioneiro na região na implantação deste Projeto.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), implantou, em fevereiro de 2023, os Núcleos Psicossociais que atendem toda a rede municipal de ensino. O objetivo é desenvolver ações integradas para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações escola, família e comunidade.

Os Núcleos são compostos por uma equipe multiprofissional que conta com psicólogo, assistente social, professor de atendimento educacional especial (AEE), supervisor pedagógico e gestor, interagindo com toda a comunidade escolar. A efetivação recente de novos psicólogos e assistentes sociais aprovados em concurso público e nomeados pela prefeitura possibilitou a implantação dos núcleos e ampliação do trabalho psicossocial que era realizado na rede municipal de ensino apenas no NAE – Núcleo de Apoio ao Estudante.

Três Corações agora conta com 12 núcleos que atendem a 26 instituições entre escolas e CEMEIs, abrangendo quase 7 mil alunos. Os núcleos são distribuídos respeitando a realidade de cada local e abrange desde o berçário até o 9° ano, incluindo também a EJA.

Desta forma, o atendimento ficou mais próximo, resultando em maior efetividade das ações e diminuindo, consequentemente, problemas como a evasão escolar. Dentre as ações concretas realizadas pelos núcleos estão: avaliação psicossocial e do processo ensino-aprendizagem que podem levar a ações de busca ativa (evasão e frequência escolar); visitas domiciliares e encaminhamento para rede de apoio.

Dentre os projetos desenvolvidos pelos núcleos estão Liderança positiva; Emprego e renda; Terapias em grupo (estudantes, familiares e profissionais das escolas); Projeto escutatória com café (para professores); Projeto Perspectiva (para adolescentes) e Projeto Quebra Gelo (público infantil). Também são desenvolvidos projetos sobre temas como bullying, violências, sexualidade, conscientização das famílias sobre as potencialidades que cada criança traz consigo, entre outros.

Os Núcleos Psicossociais atendem a Lei 13935/19 que determina que, entre outros pontos, as redes públicas de educação básica contem com serviços de psicologia e serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas públicas de educação, por meio de equipes multiprofissionais. O município de Três Corações é pioneiro na região na implantação deste Projeto.



Fonte: Prefeitura de Três Corações