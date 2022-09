Rede municipal de ensino de Guaxupé promove Formação Continuada para os profissionais da educação

Oficinas nas áreas de alfabetização, língua portuguesa, matemática, geografia, língua inglesa, informática educativa, artes e educação física foram realizadas.

Foto: Divulgação Prefeitura de Guaxupé.

Conforme previsto no calendário escolar, o Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou mais uma formação continuada para todos os profissionais da rede municipal de ensino. A E.M. Elias José – CIEG sediou a formação de mais de 400 profissionais da educação que participaram de diversas oficinas metodológicas ofertadas pelo Sistema de Ensino Aprende Brasil. Os professores receberam formação específica, relacionando as orientações metodológicas ao conteúdo de cada ano de escolaridade.



Neste dia, professores regentes, professores de aulas especializadas (inglês, informática, música e educação física), professores de apoio, psicopedagogos, diretores, vice-diretores, especialistas da educação e coordenadores se dividiram em oficinas nas áreas de alfabetização, língua portuguesa, matemática, geografia, língua inglesa, informática educativa, artes e educação física.



A equipe diretiva das escolas participou no período da manhã de uma roda de conversa com os profissionais do SERDI (Serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência Intelectual). Este encontro foi bastante esclarecedor e estabeleceu uma parceria ainda mais efetiva no atendimento a educação inclusiva.



Os auxiliares de desenvolvimento infantil e estagiários que desempenham as funções de profissionais de apoio escolar, também puderam participar de uma formação continuada com a coordenadora municipal da educação inclusiva e a psicopedagoga sobre como a rotina e a linguagem do educador podem auxiliar no processo educacional das crianças com deficiências.



A nutricionista da rede municipal realizou uma formação com as cozinheiras e auxiliares de cozinha das creches municipais e parceiras sobre as orientações do PNAE (Programa Nacional da Alimentação Escolar) para as crianças de 0 a 3 anos com o tema “A escola e a formação de hábitos alimentares saudáveis”.

Além dessas formações, as equipes diretivas de diversas escolas realizaram formações para o desenvolvimento das competências socioemocionais com o pessoal de apoio: auxiliares de serviços gerais, cozinheiras, auxiliares de biblioteca, auxiliares de secretaria, auxiliares de professores e estagiários. Várias dinâmicas foram realizadas nas escolas.



O dia escolar é uma oportunidade de atender as demandas de formação continuada da rede. A partir das necessidades apontadas pelos profissionais, a Secretaria Municipal de Educação planeja as formações externas (cursos, simpósios, fóruns e eventos educacionais) ou colabora na formação interna realizadas nas escolas (módulos, coordenação e acompanhamento semanal).



Neste ano, com o retorno as aulas presenciais, os profissionais da educação estão se desdobrando na realização de aulas ainda mais dinâmicas, lúdicas, interessantes e desafiadoras. A recomposição das aprendizagens/experiências tem sido o foco dos trabalhos.



Foi possível perceber o quanto este dia escolar foi produtivo. A participação ativa dos profissionais demonstrou o quanto os profissionais da educação municipal estão comprometidos com suas tarefas escolares.

