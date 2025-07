Rede Municipal de Ensino de Elói Mendes celebra Festa Junina

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

Na última semana, nos dias 05 e 12 de julho, as escolas de Elói Mendes celebraram com muita alegria as Festas Juninas da Rede Municipal de Ensino, promovendo belíssimas apresentações culturais e reforçando o espírito de união e tradição.

A Prefeitura de Elói Mendes, por meio da Secretaria Municipal de Educação, agradeceu com carinho a todos os diretores, especialistas, professores e demais colaboradores das unidades escolares. O comprometimento e dedicação de cada um foram fundamentais para o sucesso desses momentos tão especiais.

As apresentações foram um verdadeiro sucesso! Um espetáculo de cores, alegria e lindeza um verdadeiro show que ficará marcado na memória das nossas crianças, famílias e comunidade.

“Parabéns pelas apresentações encantadoras e pelo cuidado em manter vivas as tradições juninas, mesmo em um formato voltado exclusivamente para a valorização cultural”, destacou a administração municipal, através de suas redes sociais.

Que esses momentos continuem fortalecendo os laços entre a escola, os alunos e suas famílias.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes