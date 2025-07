Rede Municipal de Alfenas ministra aulas de Direito

Foto: Prefeitura de Alfenas

Aconteceu nesta segunda-feira (30/06), na Escola Legislativa de Alfenas, a aula inaugural do Programa Direito na Escola. O objetivo do projeto é ensinar, de forma didática e responsável, as noções básicas sobre direito para os alunos dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio nas escolas municipais de Alfenas.

O projeto Direito na Escola é uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Prefeitura de Alfenas e Câmara Municipal, começou em Minas Gerais, pra levar noções de direito e cidadania para crianças e adolescentes.

Durante as aulas são tratas noções importantes da constituição. Dentro do programa é trabalho também a Lei o Maria da Penha, onde serão levados noções de igualdade de gênero para as crianças.

Durante 50 minutos serão ministradas aulas expositivas sore cinco temas da área do direito:

Sociedade, crimes, atos infracionais e suas consequências;

Bullying e Ciberbullying;

Racismo e Homofobia;

LGPD e Privacidade dos Dados;

Lei Maria da Penha e Direito das Mulheres

Estiveram presentes os vereadores Matheus Paccini, Jefferson Guigui, Cirlei, as advogadas e ministrantes Valéria e Elaine e a Secretária Municipal de Políticas Públicas para Mulheres Kátia Goiatá.

Fonte: Prefeitura de Alfenas