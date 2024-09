Rede de Atenção Psicossocial de Passos dá suporte a pacientes

Foto: SES-MG

No mês de setembro, por meio da campanha Setembro Amarelo, são reforçadas ações em todo o país para aumentar a conscientização das pessoas sobre a importância da saúde mental e da prevenção ao suicídio. Na área de abrangência da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Passos, os pacientes de saúde mental contam com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e diversos serviços para tratamento de transtornos psíquicos que podem levar ao suicídio.

Em Minas Gerais, a Coordenação Estadual de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), além da RAPS nas unidades regionais de saúde, disponibiliza um site (link no fim do texto) com informações e estratégias de cuidado para uma boa saúde psíquica e física. De acordo com a coordenação, é importante oferecer às pessoas acolhimento, diálogo, desmistificar preconceitos e incentivá-las a buscar ajuda e apoio, quando sentirem necessidade.

“A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é uma rede robusta, composta por diversos dispositivos. Podemos citar como exemplos a Estratégia de Saúde da Família (ESF), os centros de atenção psicossocial (CAPS), os centros de convivência e cultura (CCC), entre outros”, explica a referência técnica da RAPS na SRS Passos, Gisele Graziella de Paula Silva. “Basta que o usuário procure por uma dessas unidades, lembrando que são serviços de portas abertas para estas demandas”, ressalta.

Os diversos serviços da RAPS são prestados por equipes profissionais multidisciplinares qualificadas para o acolhimento dos usuários, de modo a atendê-los de acordo com suas especificidades socioculturais. “É importante que a pessoa procure ajuda o quanto antes. Existem profissionais qualificados, prontos para atendê-la”, observa Gisele Silva.

O apoio e o tratamento para os desafios psíquicos estão disponíveis na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima do paciente, de onde ele será encaminhado para um serviço qualificado da RAPS. Outro meio de ajuda é o Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo telefone 188.

Fonte: SES-MG