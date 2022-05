Recuperação da rodovia MG-190 avança no Triângulo Mineiro

Quase 60 quilômetros da rodovia receberão melhorias

A rodovia MG-190, uma das principais ligações do Triângulo Mineiro com o Alto Paranaíba, está passando por uma grande recuperação, no trecho entre Abadia dos Dourados ao entroncamento da BR-365 para Uberlândia.

As equipes do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG) já estão trabalhando na execução de serviços de drenagem, remendo profundo, fresagem e aplicação de nova capa asfáltica. Serão 58,3 quilômetros de rodovia totalmente recuperados.



Com investimento de mais de R$ 40 milhões, esta é mais uma melhoria contemplada pelo Provias, maior pacote de obras rodoviárias da última década do Governo de Minas.

Provias

Lançado em 4/4 pelo Governo de Minas, o Provias contará com R$ 2 bilhões que serão investidos em 99 intervenções em rodovias de todas as regiões do estado.

As intervenções visam reverter a situação precária em que se encontram muitas rodovias mineiras devido ao baixo investimento realizado por gestões anteriores na manutenção das estradas.

Os recursos para as obras foram obtidos a partir do Acordo Judicial firmado em decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho, do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) firmado entre o Governo de Minas e a Fundação Renova, além de convênios e emendas parlamentares estaduais e federais, parcerias com empresas e convênios com prefeituras.

Fonte: Agência Minas / Foto: DER / Divulgação