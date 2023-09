Recepção dos novos profissionais da saúde de Lavras

O evento teve o objetivo de fornecer informações essenciais sobre o funcionamento do fluxograma de exames e consultas realizados pela rede pública de saúde de Lavras.

Foto: Prefeitura de Lavras

Nesta sexta-feira, dia 15, foi realizado mais um importante evento no auditório da Prefeitura de Lavras, promovido pelo Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde. O encontro reuniu os novos médicos e enfermeiros que foram aprovados no último concurso público da Prefeitura, marcando um momento de fortalecimento da equipe de profissionais de saúde que atua na rede pública do município.

O evento teve o objetivo de fornecer informações essenciais sobre o funcionamento do fluxograma de exames e consultas realizados pela rede pública de saúde de Lavras. Essas informações são fundamentais para garantir que os serviços de saúde sejam prestados de maneira eficiente e adequada à população, seguindo os padrões estabelecidos pela Secretaria de Saúde.

Uma das principais pautas do evento foi a orientação sobre como devem ser realizados os pedidos e encaminhamentos de exames pelos profissionais que atuam nos Postos de Saúde da Família (PSFs) para a Secretaria de Saúde. Essa etapa é vital para assegurar que os pacientes recebam o atendimento necessário de forma ágil e eficaz, garantindo o acompanhamento de suas condições de saúde da melhor maneira possível.

Durante as apresentações e discussões, os novos médicos e enfermeiros tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas e receber orientações práticas que os auxiliarão em seu trabalho diário. Além disso, puderam conhecer os colegas de equipe e estabelecer conexões importantes para o trabalho em conjunto, visando sempre a melhoria contínua dos serviços de saúde prestados à comunidade de Lavras.

Fonte: Prefeitura de Lavras