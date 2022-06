Recém-nascida encontrada em Capetinga é encaminhada para lar temporário

Saúde da criança está estável, com três quilos, 390 gramas e 49 centímetros.

Redação CSul Luis Pereira

Após encontrar uma bebê recém-nascida ainda com cordão umbilical, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso, em Capetinga. O bebê, do sexo feminino, recebeu os devidos cuidados médicos e após ter alta foi levada a um lar temporário.

Responsável pelas investigações, a polícia de Cássia disse que, a fase agora é de colher depoimentos e falar com as testemunhas.

Em depoimento, Marcos Pimenta, Delegado Regional, disse que a criança está fora de perigo, seu estado clínico é considerado bom, e as apurações do abandono serão feitas com muita cautela.

O bebê foi encontrado por um homem que passava pela praça, ele chegou a pensar que fosse uma boneca, mas ao se aproximar, percebeu que a criança estava enrolada em seu cobertor, junto ao seu cordão umbilical.

Após a ambulância ser acionada, a recém-nascida foi levada ao pronto-atendimento de Capetinga e encaminhada ao Hospital de Cássia, onde realizou vários exames. A saúde da criança está estável, com três quilos, 390 gramas e 49 centímetros.

Uma moradora do local, viu o momento em que a criança foi encontrada e também se assustou, mas ajudou nos primeiros socorros do bebê.

A recém nascida ja teve alta e está em um lar temporário. O conselho tutelar de Capetinga acompanha o caso.

*Com informações G1 Sul de Minas.