Receita Federal e Unifenas inauguram Núcleo de Apoio Fiscal em Campo Belo

Pessoas físicas e jurídicas de baixa renda receberão atendimento gratuito

Nesta quarta-feira, 18 de outubro, a Receita Federal e a Unifenas Campus Campo Belo inauguram o Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) na cidade de Campo Belo. A cerimônia oficial acontecerá, às 19h, no Campus da Unifenas situado na Alameda Roberto Assunção, s/n – Eldorado.

Estarão presentes na cerimônia de inauguração o delegado da Receita Federal no Sul de Minas auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa, a chefe da Agência da Receita Federal de Campo Belo, analista-tributário Elisangela Aparecida Teodoro e o chefe da Agência da Receita Federal de Itajubá, analista-tributário Sérgio Antônio da Silva, a Supervisora do campus e supervisora do curso de Direito, Profa. Rosyanne Silveira da Mata Furtado, professores e autoridades municipais.

O delegado da Receita Federal Eduardo Antônio Costa ressalta a importância na inauguração do NAF “O Acordo de Cooperação Técnica assinado entre a Receita Federal e a Unifenas em Campo Belo vai propiciar aos alunos e professores o acesso a uma qualificação profissional diferenciada, através de treinamentos presenciais e à distância, ofertados pelos instrutores da própria Receita e, também, de órgãos parceiros do projeto. Assim, os alunos poderão realizar atendimentos à população carente e ao microempreendedor individual (MEI), visando colocar em prática, em prol da sociedade, o conhecimento adquirido. Reforçamos que o principal objetivo do NAF é contribuir para a melhor formação do acadêmico e prover a comunidade um atendimento na área tributária, fiscal e, também, no comércio internacional, no caso específico do Microempreendedor Individual (MEI). Por isso, é necessário alinhar teoria e prática na formação profissional, buscando sempre capacitar este estudante para o mercado de trabalho”.

Sobre o NAF

O Núcleo de Apoio Fiscal – NAF – é uma parceria da Receita Federal com as Instituições de Ensino Superior. O objetivo é oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para a pessoas físicas de baixa renda, para microempresas, microempreendedores individuais e para entidades sem fins lucrativos. Por meio da cooperação mútua, os futuros profissionais contábeis são qualificados e os contribuintes hipossuficientes têm acesso aos serviços fiscais. Além de desenvolver a moral tributária e a cidadania.

A Unifenas Campus Campo Belo oferece um espaço em suas instalações onde os alunos dos cursos de direito capacitados em cursos ministrados pela Receita Federal, prestam atendimento à sociedade. A proposta do projeto é levar cidadania às comunidades e treinamento diferenciado aos estudantes, valorizando o conhecimento fiscal por meio da prática.

