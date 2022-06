Receita Federal e Prefeitura de Luminárias inauguram Ponto de Atendimento Virtual

Evento de inauguração acontece na próxima segunda-feira (27), às 11h.

A Receita Federal e a Prefeitura de Luminárias inauguram nessa segunda-feira, 27 de junho, às 11 horas, o Ponto de Atendimento Virtual. A inauguração do PAV será realizada na Rua Silva Pinto, nº 96 – Centro – Luminárias. Estarão presentes o Delegado Adjunto da Receita Federal no Sul de Minas, auditor-fiscal, Henrique Viegas Cunha e o chefe da agência de Lavras, analista tributário Marco Aurélio Pereira do Nascimento além de autoridades municipais.

O Delegado Adjunto da Receita Federal no Sul de Minas, auditor-fiscal Henrique Viegas Cunha destaca a importância desse PAV para cidade: ” Nosso objetivo é facilitar o acesso aos serviços da Receita Federal, principalmente para população hipossuficiente. Com esse Ponto de Atendimento Virtual, a população de Luminárias não precisará se deslocar até Lavras para obter os serviços da Receita Federal. “

A distância entre Luminárias e a agência da Receita Federal em Lavras é de 42,2 quilômetros.

O que é PAV?

Os pontos de Atendimento Virtual são uma iniciativa da Receita Federal em conjunto com as Prefeituras Municipais que têm por objetivo aumentar a capacidade de atendimento local da Receita Federal; disponibilizar nas prefeituras, o acesso a várias opções de serviços e facilitar o acesso dos contribuintes, evitando assim que tenham que se deslocar até as agências e CAC da Receita Federal em outros municípios.

O atendimento é realizado por um servidor da Prefeitura que avaliará as solicitações, prestará orientações e caso seja necessário, encaminhará os documentos, por processo digital, para que a Receita Federal conclua o atendimento.

Fonte: Receita Federal