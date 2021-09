Receita Federal doa mais de 15 mil máscaras descartáveis para Secretárias de Saúde da região

Doação será feita às secretarias regionais de saúde de Varginha, Pouso Alegre e Alfenas e para a secretária municipal de Passos. O valor estimado da doação é de R$10 mil.

A Receita Federal está doando 15.150 máscaras descartáveis para as secretarias regionais de saúde de Varginha, Pouso Alegre e Alfenas e para a secretária municipal de Passos. O valor estimado da doação é de R$10 mil. A entrega acontece nesta quarta-feira (29), em Alfenas, Pouso Alegre e Varginha e no dia quinta-feira (30), em Passos.

Em Varginha, a entrega será realizada às 10 horas, pelo Delegado da Receita Federal auditor-fiscal Michel Lopes Teodoro para a Superintendente Regional de Saúde Regina Paula Ferreira Pinto Siqueira, na Superintendência Regional de Saúde, localizada na Av. Manoel Diniz, 145, prédio 2, Industrial JK.

Em Alfenas e Pouso Alegre, a entrega também será realizada na Superintendência regional de Saúde das respectivas cidades.

Em Passos a entrega será realizada na secretaria de saúde do município.

As máscaras serão distribuídas em todo o Sul de Minas para os profissionais que atuam na área da saúde, auxiliando na prevenção à Covid-19.

Devido a irregularidades na documentação da empresa responsável pela importação, as máscaras foram apreendidas pela fiscalização da Receita Federal. Por tratar-se de um produto de utilidade pública, esse processo de destinação foi tratado com prioridade.

“Estamos revertendo um produto que foi apreendido devido ao não cumprimento das obrigações tributárias por parte da empresa importadora em benefício da sociedade. As empresas também são responsáveis pela promoção do bem comum, sendo um dos deveres fundamentais o pagamento de tributos. Essas máscaras que estão sendo destinadas serão de grande utilidade para proteção dos profissionais de saúde, que atendem toda a população do Sul de Minas.” comenta o Delegado da Receita Federal em Varginha, auditor-fiscal Michel Lopes Teodoro.

Fonte e foto: Ascom Receita Federal