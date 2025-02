Receita Federal doa 500 kg de vestuário para pessoas de baixa renda em Itajubá

Projeto faz parte do Programa Receita Cidadã, que promove ações de destinação sustentável em parceria com diversas instituições públicas e organizações sociais.

Foto: Prefeitura de Itajubá

Na última sexta-feira, dia 7 de fevereiro, a Receita Federal, em parceria com a Prefeitura de Itajubá, realizou uma ação solidária e sustentável.

Durante o evento, 500 quilos de vestuários apreendidos foram descaracterizados e serão destinados à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social. A cerimônia contou com a presença do Delegado da Receita Federal no Sul de Minas, auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa, do Secretário de Defesa Social Cel. André Coli, a Secretária de Desenvolvimento Social Cláudia Rezende e o Secretário de Comunicação Junior Lemos.

As peças foram apreendidas em operações de fiscalização da Receita Federal na região. Por se tratar de réplicas de marcas conhecidas, as peças seriam destruídas. No entanto, a Receita Federal tem buscado alternativas mais sustentáveis para as mercadorias.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social ficará responsável por distribuir os vestuários para as entidades assistenciais da cidade, que, por sua vez, farão a entrega aos cidadãos mais necessitados. A Secretária Cláudia Rezende ressaltou a relevância da iniciativa: “A importância da solidariedade e o aproveitamento de peças que seriam descartadas, terão um impacto significativo, trazendo não só um pouco mais de dignidade e conforto para muitas famílias, como também trazendo uma conscientização sobre a sustentabilidade”.

O Delegado da Receita Federal, Eduardo Antônio Costa, destaca que “a comercialização de produtos importados sem o pagamento de impostos prejudica toda a sociedade. A destinação sustentável desses produtos é uma forma de recuperar parte dos valores sonegados, beneficiando aqueles que mais precisam.”

Fonte: Prefeitura de Itajubá