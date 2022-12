Realizado a formatura dos alunos do pré de 5 anos do pré-escolar Municipal Cirandinha, em Elói Mendes

Tema foi “As quatro estações” e essa turma nos encantou com lindas apresentações da Primavera.

Foto: : Prefeitura de Elói Mendes.

Aconteceu no dia 25 de novembro de 2022 a formatura dos alunos do pré de 5 anos, das professoras Rosângela e Elaine, do Pré-escolar Municipal Cirandinha.

O tema foi “As quatro estações” e essa turma nos encantou com lindas apresentações da Primavera. Estação em que as árvores ficam cheias de vida expondo sua exuberância, folhas verdes e suculentas, renovando nossos ânimos. Momento de florescimento, recomeço, clareza e iluminação.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes.