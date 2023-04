Quinta da Cultura em Lavras

O evento contou com a presença do regente das orquestras e corais da Universidade Federal de Lavras

Foto/Fonte: Prefeitura de Lavras

Na última quinta-feira, 20, foi realizada uma homenagem ao Dia Nacional do Choro na Quinta da Cultura, promovida pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

O evento contou com a presença do regente das orquestras e corais da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Daniel Paes de Barros, que fez uma pequena explicação sobre a história do choro, surgido no século XIX.

O Grupo Regra Três fez uma apresentação inesquecível com vários clássicos do choro, além de atender aos pedidos de canções do público, que lotou o pátio da Casa da Cultura para prestigiar o evento.