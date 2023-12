Queima de Fogos Silenciosa e Diversidade no Reveillón de Poços de Caldas

A medida contribui para a redução da poluição sonora, garantindo um ambiente mais amigável para todos os presentes.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

No próximo dia 31 de dezembro, a cidade se prepara para receber o novo ano com uma tradicional celebração na Praça Pedro Sanches. Em consonância com a Lei Municipal n.º 9.171/2017, que visa proteger crianças com necessidades especiais, pessoas idosas, enfermas e animais, a queima de fogos será novamente silenciosa.

A decisão de utilizar fogos de artifício silenciosos é uma iniciativa que se repete anualmente e tem como objetivo promover uma festa inclusiva, respeitando a diversidade de público que participa do evento. Além disso, a medida contribui para a redução da poluição sonora, garantindo um ambiente mais amigável para todos os presentes.

A queima de fogos está programada para durar 5 minutos ininterruptos, proporcionando um espetáculo visual marcante, enquanto minimiza a emissão de fumaça. Essa escolha visa tornar a celebração não apenas festiva, mas também sustentável, contribuindo para a preservação do meio ambiente.

A segurança durante o evento será prioridade, contando com a presença ativa de servidores da Secretaria Municipal de Turismo, além do apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. Todas as medidas serão adotadas para assegurar que os moradores e visitantes tenham uma celebração tranquila e segura.

As festividades terão início às 18h00 e contarão com uma programação musical diversificada. Quatro shows estão programados para animar a noite, abrangendo diferentes estilos musicais. Confira a programação completa:

18h00 – Giovani e Denilson: Uma apresentação repleta de energia e alegria para começar a noite.

20h00 – Nathalia Diniz: Com seu talento musical, Nathalia trará uma mistura envolvente de ritmos, encantando o público com sua performance única.

22h00 – Banda Acquários: Uma experiência musical imperdível, com a Banda Acquários, que promete animar a plateia com sucessos que atravessam gerações.

0h00 – Thayla Franchelle: Para encerrar a noite, Thayla Franchelle trará sua incrível voz e presença de palco, proporcionando um momento memorável para todos.

Além das apresentações ao vivo, os intervalos serão embalados pelo DJ Chocolate, garantindo uma transição suave entre as atrações e mantendo a atmosfera festiva durante toda a noite.

O Réveillon na Praça Pedro Sanches promete ser uma celebração inesquecível, unindo diversidade musical, respeito à comunidade e um espetáculo visual deslumbrante. Todos estão convidados a participar e dar as boas-vindas ao ano novo. O secretário de Turismo, Israel Pereira, reforça que a Prefeitura está preparando uma festa linda.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas