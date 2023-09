Queijos produzidos em fazenda de Alagoa-MG conquistam sexta medalha na França em cinco anos

Edição do concurso em 2023 teve recorde de queijos participantes e a Fazenda Bela Vista levou duas pratas, mas continua sendo a única de Alagoa-MG com ouro conquistado na França

Foto: Divulgação

A Fazenda Bela Vista, que fica em Alagoa, no Sul de Minas Gerais, continua tendo seus queijos em destaque dentro e fora do país. Mais duas medalhas foram conquistadas pelos produtos da fazenda, na 6ª edição do concurso de queijos e produtos lácteos do Mundial do Queijo de Tours, na França.

Foram duas medalhas de prata nesta edição de 2023: uma com o Queijo Fazenda Bela Vista Premium 60 e outra com o Queijo Fazenda Bela Vista Premium 50. Com isso, já são seis medalhas conquistadas fora do país e 15 dentro do Brasil. Ainda, a fazenda é a única de Alagoa que possui um queijo que conquistou medalha de ouro no concurso internacional.

Vale destacar que o queijo Bela Vista Premium 60, já havia sido eleito, por duas vezes, o melhor queijo do mundo, no mesmo concurso realizado na França, em edições passadas. Além disso, recentemente a fazenda conquistou quatro medalhas (entre ouro, prata e bronze), na 6ª edição do concurso Prêmio Queijo Brasil, um dos principais do país, realizado em Blumenau/SC.

Veja a lista das medalhas conquistadas pela fazenda, na França, desde 2019:

2019

Queijo Fazenda Bela Vista Premium 60 dias de maturação = ouro

Queijo Fazenda Bela Vista Premium 45 dias de maturação = bronze

Queijo Fazenda Bela Vista Premium 90 dias de maturação = bronze

2021

Queijo Fazenda Bela Vista Premium 60 = ouro

2023

Queijo Fazenda Bela Vista Premium 60 = prata

Queijo Fazenda Bela Vista Premium 50 = prata

Recorde de queijos no concurso

Nesta edição do concurso, 250 jurados analisaram 1640 queijos, sendo 288 brasileiros. Este número foi o recorde do concurso, que avalia os queijos nos quesitos aparência, aromas, sabores, textura e equilíbrio. Os brasileiros ganharam 81 medalhas entre as mais de 900 anunciadas pela organização. Em 2021 foram 57 medalhas. Veja detalhes no site do concurso (https://www.mondialdufromage.com/).

História da Fazenda Bela Vista – Alagoa-MG

Senhor Cláudio e Senhora Maria se casaram e foram morar no sítio do pai do Cláudio. Os irmãos dele foram tentar a vida na cidade grande e outros foram para a cidade de Alagoa e no bairro Companhia, no alto da montanha, ficaram o casal Cláudio e Maria, que desde o início têm seu sustento do trabalho rural, tirando leite e produzindo queijos todos os dias. O casal teve 3 filhos: Cláudia, Carolina e Renato. Hoje todos já estão casados.

Em 2017, as coisas ficaram bem difíceis para a família. Desde o início, Cláudio e Maria sempre passaram os queijos para os “atravessadores”, aqueles que compram o queijo do produtor e revendem; muitas vezes são os atravessadores que colocam o preço no queijo. Na época, as águas estavam baixas demais e o dinheiro não estava dando para pagar a ração do gado e muito menos para fazer as despesas da família. A queijeira chegou a ficar com mais de 600 kg de queijos empacados.

Vendo a situação dos pais, Renato e sua esposa Thaylane colocaram no carro 12 peças de queijos de 5 kg cada e saíram para as cidades vizinhas, venderam 2 peças e voltaram com 10 dentro do carro. Quando Cláudio viu, ele perdeu a esperança e disse que teria que entregar os queijos por qualquer preço que fossem pagar, pois já não havia mais espaço para colocar os queijos na queijeira. Mas para Renato e Thaylane foi só o começo.

Com o casamento marcado para o julho de 2018, o casal decidiu pegar o dinheiro que estavam juntando e compraram uma máquina de embalar a vácuo e investiram dinheiro também em embalagens e rótulos. Devagar foram divulgando o queijo que passou a se chamar Queijo Artesanal de Alagoa MG Fazenda Bela Vista e, com isso, eliminaram os atravessadores da fazenda.

Começaram a participar de concursos, sendo que o 1º foi em Alagoa no ano de 2018, quando o queijo da Fazenda Bela Vista foi eleito o Melhor Queijo Artesanal de Alagoa. Mas o casal não parou por aí; no mesmo ano foram para São Paulo e participaram do Prêmio Queijo Brasil e lá também conquistaram prêmios.

Depois, em 2019 receberam o convite do amigo e também produtor rural Humberto para enviar 3 queijos para o concurso na França. A portadora foi a Marly Leite e veio a melhor notícia de todas, quando a Fazenda Bela Vista conquistou o ouro! De lá pra cá, a família vem conquistando diversos prêmios pelo país e pelo mundo e, celebram sempre a nunca terem desistido, pois o resultado chegou e, hoje, é uma das maiores produtoras de queijo do país.

Fonte: Jornalista Iago Almeida / Assessoria de Imprensa