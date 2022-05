Quatro pessoas morrem após acidente na BR-459

Vítimas fatais são um homem, uma mulher e uma criança de nove anos.

Redação CSul / Foto: Polícia Rodoviária Federal

Na noite deste domingo (22), quatro pessoas morreram após uma batida envolvendo dois carros entre Caldas e Poços de Caldas, na BR-459. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os veículos bateram próximo ao km 21,5. Outras cinco vitimas ficaram gravemente feridas.

Um veículo Astra, que vinha de Santa Rita de Caldas para Poços de Caldas, colidiu de frente com o Fiat Linea ao fazer uma ultrapassagem proibida.

O Corpo de Bombeiros informou que, haviam três ocupantes no carro Fiat Línea. O motorista e um dos passageiros foram socorridos e encaminhados para o hospital em estado grave. Já o passageiro que, estava no banco traseiro morreu no local do acidente.

No Astra haviam seis ocupantes, sendo todos da mesma família. O motorista, uma mulher e uma criança de 10 anos morreram no local da batida. Eles estavam nos bancos da frente do carro.

Já os três passageiros do banco traseiro, um casal e o filho deles de nove anos, foram encaminhados para o hospital em estado grave. De acordo com os militares, o carro apresentava vazamento de combustível, causando risco de incêndio no local. A PRF informou que a pista permaneceu totalmente interditada até às 1h50, desta segunda-feira (23).

O Corpo de Bombeiros avisou que o Samu, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar auxiliaram nos primeiros-socorros. Os corpos foram encaminhados ao IML de Poços de Caldas e as vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa desta mesma cidade.

*Com informações G1 Sul de Minas.