Quadrilha tenta furtar 23 cabeças de gado, em Baependi

Redação CSul / Foto: Divulgação/Polícia Militar

Na madrugada desta segunda-feira (13), uma quadrilha tentou furtar 23 cabeças de gado em Baependi. Os suspeitos colocaram os animais em um caminhão, mas com a chegada da polícia, eles fugiram deixando o gado e o veículo no local.

Segundo a Polícia Militar, eles foram acionados para averiguar uma possível tentativa de furto que poderia estar ocorrendo. A equipe da PM se deslocou até o local e a quadrilha fugiu ao avistarem os militares.

Conforme os militares, o local é de difícil acesso, os suspeitos devem ter conseguido perceber a aproximação da viatura e fugiram.

Na entrada do local, o dono havia feito uma vala para dificultar a entrada de veículos com o objetivo de impedir possíveis furtos, mas os indivíduos improvisaram uma ponte para entrarem no local com o caminhão.

Os militares disseram também, que os suspeitos construíram também um embarcador improvisado.

Segundo a PM, caso o furto fosse concluído, o prejuízo da vitima seria de aproximadamente R$ 100 mil.

*Com informações G1 Sul de Minas