Publicação da Epamig apresenta recomendação de cultivares de café para o Sul de Minas

Boletim técnico traz resultados de projeto em parceria com a Cooxupé

Foto: Epamig

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) acaba de lançar o Boletim Técnico “Recomendação de Cultivares de Café Arábica para a Região Sul de Minas Gerais”. A publicação, já disponível na Livraria da Epamig, apresenta os resultados do Projeto Unidades Demonstrativas de Café no Sul de Minas, realizado por meio de Cooperação Técnica entre a Epamig e a Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), no quadriênio 2019-2022.

O projeto consistiu na avaliação de dez cultivares de café, sendo oito do Programa de Melhoramento Genético do Cafeeiro, coordenado pela Epamig, e duas de referência (Catuaí Vermelho IAC 99, padrão de produtividade, e Bourbon Amarelo IAC J10, referência de qualidade), em Unidades Demonstrativas instaladas em dez municípios do Sul de Minas. O objetivo principal foi avaliar a produtividade dos grãos e a qualidade sensorial da bebida, adaptadas às condições de manejo de cada produtor e às características de diferentes microrregiões.

As Unidades Demonstrativas foram instaladas entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017, nos municípios de Alpinópolis, Botelhos, Cabo Verde, Campestre, Campos Gerais, Conceição da Aparecida, Monte Belo, Muzambinho, Nova Rezende e São Pedro da União. Durante as colheitas de 2019, 2020, 2021 e 2022, foram avaliadas as produtividades em sacas de 60 Kg de café beneficiado. Nas safras de 2021 e 2022 foram realizadas as avaliações física e sensorial dos grãos das cinco cultivares mais produtivas do primeiro biênio em municípios.

O projeto, que contou com o apoio financeiro do Consórcio de Pesquisa Café, da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), segue o mesmo modelo do projeto de validação das cultivares no Cerrado Mineiro, que também avaliou as safras entre 2019 e 2022, e de um projeto estadual com o apoio financeiro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, por meio da Fapemig, e do Consórcio Pesquisa Café, implantado entre o fim de 2021 e o início de 2022, 42 unidades demonstrativas, em 41 municípios das regiões Sul, Sudoeste, Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha, Norte, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Essas áreas devem iniciar a produção na safra de 2024.

Resultados

A engenheira agrônoma Vanessa Figueiredo apresentou um resumo dos resultados alcançados em trabalhos realizados no Sul de Minas e no Cerrado Mineiro, durante palestra no 12º Simpósio de Mecanização da Lavoura, realizado em Três Pontas, como parte da programação técnica da Expocafé 2023. Os resultados comprovaram que para a escolha da cultivar é preciso considerar as características químicas e físicas do solo, relevo e clima no local, além do manejo na propriedade.

“No Sul de Minas, as cultivares MGS Catucaí Pioneira (entre as três melhores em sete dos dez municípios avaliados), MGS Ametista (entre as três melhores em seis dos dez municípios avaliados) e MGS Paraíso 2 (entre as três melhores em cinco dos dez municípios avaliados) foram as que mais se destacaram em produtividade, (confira a tabela). Na análise sensorial, a MGS Paraíso 2 foi a que obteve maiores pontuações pela estabilidade de comportamento”, informou.

Dia Nacional do Café

O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil, país maior produtor e exportador do grão. Minas Gerais responde a mais de 50% da produção nacional. A bebida, tão representativa para a economia e para a cultura em todo o mundo, é celebrada em diversas datas, 14/4 (Dia Mundial), 1/10 (Dia Internacional) e no Brasil tem um dia próprio, 24/5, Dia Nacional do Café.

Fonte: Agência Minas