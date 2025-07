Psicólogas da rede municipal de Três Corações vão a congresso em São Paulo

Os conteúdos apresentados reforçaram a importância de avaliações embasadas cientificamente, sensíveis às particularidades do desenvolvimento infantil e comprometidas com a promoção da aprendizagem.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Secretaria Municipal de Educação de Três Corações marcou presença no Congresso “Aprender Crianças” 2025, realizado nos dias 16, 17 e 18 de julho, em São Paulo. As psicólogas Daiani de Sousa Cruz e Maisa Marques Nascimento representaram o município de Três Corações.

Reconhecido como o maior evento em Transtornos do Neurodesenvolvimento e Neurociência da Educação da América Latina, o congresso reuniu dezenas de palestrantes renomados do Brasil e do exterior.

A programação incluiu a apresentação de resultados de pesquisas atualizadas, práticas baseadas em evidências e metodologias cientificamente testadas e aprovadas, voltadas ao desenvolvimento e à aprendizagem infantil. As servidoras participaram de palestras com temas fundamentais para a atuação na avaliação psicológica, com ênfase em práticas éticas e abordagens interdisciplinares voltadas ao contexto educacional.

A participação no congresso reafirma o compromisso da administração municipal com a formação continuada de seus profissionais e com a implementação de práticas inovadoras e embasadas cientificamente no cuidado com o desenvolvimento integral das crianças.

Fonte: Prefeitura de Três Corações