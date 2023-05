PSF São José e Vidação promovem Projeto Entrelinhas￼￼

Cada oficina, que compreenderá temas como tricô e bordado, deverá ter duração de dois meses.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A equipe do PSF São José deu início nesta quinta-feira, 18/05, ao Projeto Entrelinhas desenvolvido em parceria com a Vidação. Nesta primeira ação do projeto o grupo deu início às oficinas de crochê, ministrado por profissionais do PSF São José, e acontecerá durante as próximas quintas-feiras.

Através do Projeto Entrelinhas, os atendidos pela Vidação, seus familiares e pessoas da comunidade do entorno podem usufruir de oficinas de artesanato como forma de desenvolver habilidades e promover uma terapia de grupo. Cada oficina, que compreenderá temas como tricô e bordado, deverá ter duração de dois meses.

Os cursos, além de representarem uma maneira de socialização e apoio mútuo, oferecem aos participantes uma possibilidade de fonte de renda. Para saber mais como participar, basta entrar em contato com a Vidação pelo telefone/whatsapp 35 3231 1897.

Fonte: Prefeitura de Três Corações