Prova Ciclística da Comarca acontece no domingo em Poços de Caldas

Largada e chegada serão em frente à Prefeitura

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Domingo (21) é dia da 63ª edição da Prova Ciclística da Comarca. A competição começa às 9h, com largada e chegada em frente à Prefeitura, na avenida Francisco Salles, centro da cidade. Cerca de 300 atletas devem participar.

A prova vale como primeira etapa da Média Paulista de Ciclismo e inaugura oficialmente o calendário esportivo poços-caldense. A novidade deste ano é que há mais categorias.

Inscrição

A taxa para participar é R$ 40. Pode ser paga no dia da prova, 15 minutos antes da primeira largada. O evento é uma parceria entre Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Ciclo Sport e Federação Paulista de Ciclismo.

Percurso

Além da avenida Francisco Salles, o percurso inclui as ruas Assis Figueiredo, Pernambuco e Amazonas. São várias voltas pelos quarteirões centrais. Durante a realização da prova, o trânsito no local estará parcialmente interditado. Motoristas devem evitar as proximidades durante a manhã.

Categorias

Masculino

Elite open (a partir de 19 anos)

Estreantes (partir de 19 anos)

MTB (a partir de 16 anos)

A1 (30 a 34 anos)

A2 (35 a 39 anos)

B1 (40 a 44 anos)

C1 (50 a 54 anos)

C2 (55 a 59 anos)

D1 (60 a 64 anos)

D2 (a partir de 65 anos)

Infantojuvenil (13 e 14 anos)

Juvenil (15 e 16 anos)

Junior (17 e 18 anos)

Feminino

Elite open (a partir de 16 anos)

Master (a partir de 30 anos)

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas