Promoção de equidade no serviço público é tema de debate em Pouso Alegre

Esse é o primeiro grande seminário para tratar sobre algumas populações consideradas vulneráveis socialmente falando.

Foto: Otávio Coutinho / SES-MG

A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Pouso Alegre participou, na última sexta-feira (19/7), do Primeiro Seminário de Promoção da Equidade no Serviço Público. O encontro ocorreu na Câmara Municipal de Pouso Alegre.

A referência técnica em Promoção da Equidade em Saúde da SRS, Thaiana Andrade, representou a Regional no seminário e ressaltou que o objetivo do encontro foi criar um espaço de diálogo a respeito da promoção da equidade no acesso e qualidade da saúde, bem como em outros espaços públicos, para populações em situação de vulnerabilidade social. “A iniciativa contribui para a oferta de conhecimento e sensibilização sobre a temática, além de discussão de estratégias de implementação de políticas públicas correlatas ao tema”, concluiu.

Durante o seminário a promoção da equidade foi aborda na saúde e em outros espaços públicos, especialmente para a população do campo; população em situacão de rua, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexual, assexual, pansexual e não binários (lgbtqiapn+); população negra e saúde do trabalhador rural.

Segundo a médica de família e comunidade, Maria Beatriz Costa, esse é o primeiro grande seminário para tratar sobre algumas populações consideradas vulneráveis socialmente falando. “É importante trazer a questão da equidade para os municípios, trazer esse conhecimento para os profissionais, acolher melhor essas pessoas e atender as demandas que elas têm. Para isso temos esse comitê desde 2022”.

O encontro foi organizado pelo comitê técnico de Equidade na Saúde de Pouso Alegre e contou com a participação dos gestores de saúde, educação e serviço social, profissionais da saúde, educação e serviço social do referido município e referências de equidade das cidades da área de atuação da SRS.

Fonte: SES-MG