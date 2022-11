Projetos da OGE/MG são premiados em concurso da Rede Nacional de Ouvidorias 

Iniciativas inovadoras foram reconhecidas por contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos.

Foto: OGE / Divulgação.

A Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais (OGE/MG) recebeu, nessa segunda-feira (28/11), dois troféus do “V Concurso de Boas Práticas em Ouvidorias”, por projetos que contribuem, de maneira efetiva, para a melhoria da qualidade dos serviços públicos, bem como para o aperfeiçoamento do atendimento ao cidadão, pagador de impostos. A premiação é concedida pela Rede Nacional de Ouvidorias e pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Na ocasião, a ouvidora-geral adjunta, Gabriela Siqueira, representou a ouvidora-geral do Estado, Simone Deoud, e destacou a importância das iniciativas que permitem ampliar a participação do cidadão na gestão pública. “Ter dois projetos reconhecidos mostra que estamos no caminho certo da inovação e da aplicação de recursos que permitem aumentar o controle social. A interlocução entre a sociedade e o Governo de Minas Gerais é imprescindível para a construção de políticas que vão aprimorar o serviço público”, afirmou Gabriela.

As iniciativas premiadas contaram com o apoio do Laboratório de Inovação da OGE/MG, ambiente voltado para a construção de produtos e soluções inovadoras, sempre com foco no cidadão. É uma preocupação permanente da OGE/MG assegurar um atendimento de alto padrão para o cidadão, eficiente e que acompanhe as mais novas tecnologias no campo de ouvidorias.

Conheça os projetos vencedores

Projeto: “Bel, assistente virtual para atendimento e registro de manifestações pelo WhatsApp”

Categoria: “Promoção de mecanismos de tratamento da denúncia e de proteção ao denunciante de boa-fé”

Colocação: 2º Lugar

Projeto: “Gestão de Riscos e Oportunidades em Ouvidoria”

Categoria: “Desenvolvimento de capacidade institucional e melhoria da gestão e das entregas aos usuários de serviços públicos”

Colocação: 2º Lugar

Sobre a OGE/MG

A Ouvidoria é um órgão de controle social. É o canal de interlocução entre a sociedade e o Estado. Recebe denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios para que o cidadão seja, a cada dia, mais bem atendido.

Fonte: Agência Minas.