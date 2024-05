Projeto Saúde em Ação percorre Poços de Caldas levando orientação sobre alimentação saudável e atividade física

Destacaram os riscos associados aos alimentos processados e ultraprocessados, frequentemente ricos em açúcares, sal e gorduras, que podem acarretar diversas complicações para a saúde.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na última semana, a Secretaria Municipal de Saúde realizou o projeto “Saúde em Ação”, abrangendo todas as regiões da cidade entre os dias 4 e 10 de maio. A iniciativa teve como palco as feiras livres e a Unidade Básica de Saúde Regional Leste, onde foram promovidas ações de conscientização sobre a importância de uma alimentação adequada e a prática regular de atividade física, fundamentais para uma melhor qualidade de vida.

Com base nas diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira, nutricionistas da Atenção Básica municipal explicaram aos cidadãos a relevância de uma dieta baseada no consumo de alimentos in natura e minimamente processados. Destacaram os riscos associados aos alimentos processados e ultraprocessados, frequentemente ricos em açúcares, sal e gorduras, que podem acarretar diversas complicações para a saúde.

Paralelamente, fisioterapeutas e professores de educação física estiveram presentes, incentivando a prática regular de exercícios físicos e esclarecendo seus benefícios para a saúde e o bem-estar. Além disso, informaram sobre os grupos de atividade física disponíveis nas unidades de saúde do município, que são gratuitos e abertos a toda a população.

O projeto “Saúde em Ação” reforçou o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde com a promoção de hábitos saudáveis e a prevenção de doenças, aproximando profissionais de saúde e comunidade em uma ação conjunta em prol da qualidade de vida.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas