Projeto que troca lâmpadas gratuitamente retorna ao Sul de Minas

Iniciativa busca promover o uso eficiente e sustentável da energia; clientes residenciais devem apresentar a conta de luz e lâmpadas antigas no ponto de troca

Foto: Cemig

O Programa de Eficiência Energética (PEE) da Cemig chega a Inconfidentes e Ouro Fino, no Sul de Minas, com uma boa oportunidade para aqueles que querem economizar energia. A ação permite que clientes residenciais destas cidades substituam, de forma gratuita, as suas lâmpadas antigas por outras de tecnologia LED.

Para realizar a troca, é necessário apresentar somente a conta de energia do imóvel onde o cliente reside, um documento com foto, além de levar lâmpadas fluorescentes, incandescentes ou halógenas, desde que sejam do modelo bulbo. O posto de troca ficará nos municípios entre os dias 20 e 22 de maio, e o atendimento será das 9 às 16 horas em ambas as cidades. Em Ouro Fino, o posto ficará na Praça da Matriz, no centro da cidade. Já em Inconfidentes, a equipe da Cemig estará na Praça Tiradentes.

De acordo com o engenheiro de eficiência energética da Cemig, Matheus de Mendonça Herzog, as lâmpadas de LED são mais adequadas para as residências porque apresentam durabilidade superior e maior eficiência. Isso significa que elas consomem menos energia quando comparadas às lâmpadas fluorescentes compactas, por exemplo. Contudo, a iniciativa busca, sobretudo, incentivar o uso sustentável da energia no dia a dia.

“Nós queremos fomentar na população a cultura da eficiência energética. E a troca de lâmpadas é uma demonstração de que é possível contribuir para a construção de um futuro mais sustentável com atitudes simples. A modernização de lâmpadas é uma possibilidade de reduzir o desperdício de energia elétrica, potencializada, ainda, quando as pessoas começam a entender que é importante não deixar luzes acesas sem necessidade e aproveitar a luz natural do dia pelo máximo de tempo”, destaca o engenheiro.

Como os clientes residenciais podem participar

Para participar, os clientes residenciais devem apresentar a conta e energia do imóvel onde reside e um documento de identidade. A troca de lâmpadas será feita mediante a apresentação das lâmpadas, conforme os modelos acima descritos.

Programa de Eficiência Energética

Essa é uma iniciativa do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que promove o uso sustentável da energia elétrica e melhorias na qualidade de vida dos mineiros. Desde o início do Programa, em 1998, as iniciativas beneficiam, principalmente, clientes de baixa renda e instituições públicas e filantrópicas (hospitais e escolas, por exemplo) de atendimento à sociedade.

Fonte: Cemig