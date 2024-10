Projeto promove confraternização a idosos no Lar São Vicente de Paulo de Alfenas

Ao todo, foram entregues kits de higiene pessoal para mais de 120 moradores.

Foto: UNIFAL-MG

No dia 27 de setembro, o projeto de extensão Assistência Farmacêutica no Lar São Vicente de Paulo de Alfenas-MG (FarmaLar), da UNIFAL-MG, promoveu uma confraternização em comemoração ao Dia dos Idosos no Lar São Vicente de Paulo de Alfenas. Ao todo, foram entregues kits de higiene pessoal para mais de 120 moradores.

Os kits, frutos de campanha realizada na UNIFAL-MG em parceria com a comunidade externa, foram entregues no período da manhã. A tarde foi marcada por uma apresentação musical com o cantor Antônio Marcos, com momentos de descontração e interação entre os idosos e os participantes do projeto.

Segundo a coordenação, a iniciativa reforça a cooperação entre a Universidade e a instituição de longa permanência, bem como a comunidade, a fim de garantir o uso racional de medicamentos e a qualidade de vida dos idosos. “Além do bem-estar, é uma valiosa oportunidade de inclusão social, trocas de experiências e engajamento cultural”, afirma uma das coordenadoras do projeto, a farmacêutica Danielle Aparecida Ferreira de Oliveira Marrafon.

O FarmaLar, em seu terceiro ano de execução, é composto por acadêmicos do curso de Farmácia da UNIFAL-MG, que desenvolve ações voltadas à assistência farmacêutica no Lar. As atividades incluem treinamento de funcionários, organização de estoque de medicamentos, acompanhamento farmacoterapêutico e auxílio na compra de medicamentos, promovendo a saúde e o bem-estar dos idosos.

“Com os eventos extensionistas, conseguimos proporcionar aos alunos uma formação mais abrangente, aperfeiçoando habilidades éticas e sociais que vão além do currículo tradicional”, esclarece Danielle Marrafon. O projeto também conta com a coordenação da farmacêutica Milena Carla Espósito.

Fonte: UNIFAL-MG