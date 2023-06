Projeto Nuvens do Saber promove inovação tecnológica nas escolas de Três Corações

Inicialmente, 18 laboratórios já foram instalados ou reestruturados.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, através do Setor de Informática, iniciou em março processo de revitalização dos Laboratórios de Informática das escolas da rede municipal de ensino. Com o projeto, os laboratórios deixam de ser destinados apenas para aulas de informática e tornam-se espaços ambientados onde os alunos podem estudar conteúdos diversos das disciplinas do currículo escolar através de atividades dinâmicas, jogos educativos e pesquisas.

O Projeto Nuvens do Saber tem como objetivo estimular a Informática Educacional nos laboratórios e visa promover um letramento digital junto aos estudantes, visto que o uso da tecnologia está inserido na vivência da maioria das pessoas, desde a infância. Os professores também contam com o apoio dos estagiários que integram a equipe dos laboratórios e oferecerem suporte para tornar a experiência dos estudantes ainda mais rica e proveitosa.

Inicialmente, 18 laboratórios já foram instalados ou reestruturados. Os laboratórios receberam computadores novos e Box TX9 doados pela Receita Federal, além de computadores usados de outros setores da prefeitura. Foram instalados jogos educacionais e programas para facilitar o aprendizado de forma lúdica e divertida, como o Stellarium, que mostra constelações, planetas, astros e satélites naturais em tempo real; Anatomia do Corpo Humano; Crossword e jogos educativos diversos.

O Projeto Nuvens do Saber traz inovação para as salas de aula e oferece mais ferramentas para beneficiar professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem. Essa é mais uma iniciativa da SEDUC para uma educação mais inclusiva e eficiente para as crianças e adolescentes de Três Corações.

Fonte: Prefeitura de Três Corações