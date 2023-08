Projeto Mirante do Cristo: uma nova perspectiva turística para Machado

A proposta é criar um espaço adicional de lazer e convívio familiar, que incluirá empreendimentos comerciais, eventos, turismo religioso

Foto: Prefeitura de Machado

A Prefeitura de Machado está desenvolvendo um projeto audacioso, conduzido pela Secretaria de Cultura e Turismo, para o próximo ano. Esse projeto consiste na construção de um Mirante no Cristo em homenagem ao saudoso Cônego Walter, uma figura que contribuiu significativamente com a comunidade machadense.

A proposta é criar um espaço adicional de lazer e convívio familiar, que incluirá empreendimentos comerciais, eventos, turismo religioso e a possibilidade de peregrinação durante a Semana Santa, além de proporcionar a apreciação da bela paisagem que o local oferece.

Além disso, o projeto também tem como objetivo corrigir um erro de engenharia do passado relacionado à estátua do Cristo, especificamente a correção das mangas do monumento, com o intuito de respeitar a imagem de Cristo e valorizar ainda mais esse espaço tão bonito.

A Prefeitura está engajada na busca por recursos para tornar esse projeto viável. E agora, queremos saber a sua opinião! O que você acha desta ideia. Deixe seus comentários e sugestões!

Fonte: Prefeitura de Machado