Projeto Grupo Raízes do Campo, dedicado às mulheres, é lançado pela Coopercam

A presença das mulheres no agro abrange diversas áreas e, ao mesmo tempo que assumem cargos de liderança, impulsionam mudanças positivas no setor.

Foto: Coopercam

De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, o Brasil possui 1,7 milhão de mulheres em cargos de liderança nas propriedades rurais do país. O Censo também revela que a porcentagem de mulheres no campo passou de 12%, em 2006, para 19%, em 2017. De uma forma geral, a presença das mulheres no agro abrange diversas áreas e, ao mesmo tempo que assumem cargos de liderança, impulsionam mudanças positivas no setor.

Os dados acima são uma mostra das mudanças culturais das últimas décadas, principalmente no quesito educação feminina. Se antes, elas se preocupavam apenas com as questões domésticas, hoje elas se colocam na lida diária das propriedades rurais com muito conhecimento.

Também foi o que levou a Cooperativa dos Cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio – Coopercam – a lançar, durante a 10ª Rodada de Negócios, um projeto voltado às mulheres rurais. Intitulado Grupo Raízes do Campo, é o primeiro passo para o projeto Semeando Gerações, que tem como finalidade auxiliar a sucessão familiar no agronegócio. Para marcar o lançamento, foi apresentada a palestra Meu Negócio Rural – Desafios na Profissionalização da Empresa Rural, com a consultora do Sebrae Andrea Salerno.

“A liderança feminina está presente em boa parte das propriedades rurais de Campos Gerais e Campo do Meio e, como cooperativa, temos um grande papel a desempenhar nessa missão. Afinal, precisamos pensar na continuidade do trabalho no campo e também na sustentabilidade da nossa cooperativa”, explica Pâmela Corrêa, supervisora de comunicação e marketing da Coopercam.

Fonte: Coopercam