Projeto Escola do Campo realiza plantio de árvores em Alfenas

Alunos do 6º e 8º no da Escola Estadual Samuel Engel participaram do projeto realizando o plantio de árvores e flores

Foto: Prefeitura de Alfenas

A Prefeitura Municipal de Alfenas através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, realizou a Semana da Biodiversidade em comemoração ao Dia Internacional da Biodiversidade.

Durante a última semana foram realizadas diversas atividades e orientações sobre a necessidade do cuidado com o meio ambiente. Na quinta-feira (22/05), os alunos do 6º e 8º ano da Escola Estadual Samuel Engel realizaram o plantio de árvores e flores no Parque dos Balanços, localizado na Mina do Residencial Oliveira.

Este projeto é realizado pela Casa de Apoio da Agricultura Familiar através do projeto Escola do Campo.

Fonte: Prefeitura de Alfenas