Projeto educar, cuidar e reciclar: estimulando a conscientização ambiental entre as crianças de Machado

O objetivo replicar esse projeto em todas as escolas municipais.

Foto: Prefeitura de Machado

A Prefeitura de Machado, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, esta apoiando um projeto socioambiental, dos alunos do CESEP Machado, voltado para as crianças da rede municipal de ensino. Inicialmente o projeto teve como foco os alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Carlos Legnani, que fazem parte da faixa etária de 6 a 10 anos e somam um total de 127 crianças distribuídas em 10 salas, do 1º ao 5º ano.

Denominado \”Projeto Educar, Cuidar e Reciclar\”, essa iniciativa teve como objetivo principal estimular a conscientização ambiental entre as crianças e seus responsáveis. Por meio desse projeto, buscou-se incentivar ações ecologicamente corretas, como a separação adequada dos materiais recicláveis nas residências, contribuindo assim para a redução do descarte inadequado e aumentando a vida útil do aterro sanitário do município.

O período de desenvolvimento do projeto foi de março a junho, sendo que sua culminância ocorreu no dia 5 de junho, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Vale ressaltar que essa iniciativa faz parte da disciplina \”Projeto Integrador – Meio Ambiente e Sustentabilidade\”, ministrada pelo Prof. Dr. Fábio Brazier aos alunos do 1º período do Curso de Agronomia do CESEP – Centro Superior de Ensino e Pesquisa de Machado.

Além disso, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente em parceria com o CESEP e contando com o apoio da Polícia Ambiental, do Instituto Federal do Sul de Minas e do grupo Penha, tem como objetivo replicar esse projeto em todas as escolas municipais. Essas parcerias fortalecerão as ações de conscientização ambiental e possibilitarão que mais crianças e suas famílias se envolvam nesse importante trabalho de preservação do meio ambiente e promoção da sustentabilidade.

Fonte: prefeitura de Machado