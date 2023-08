Projeto de revitalização das calçadas do centro de Poços de Caldas começa nesta segunda-feira (28)

A primeira etapa englobará a montagem do canteiro, que servirá como ponto de partida para a concretização dessa renovação.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas está dando um passo significativo na direção da melhoria da infraestrutura urbana da cidade. Por meio de uma colaboração entre a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e a Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas, o projeto de revitalização das calçadas na área central começa nesta segunda-feira(28).

As equipes estarão em ação, dando início a uma série de atividades que redefinirão a estética e a funcionalidade das calçadas. A primeira etapa englobará a montagem do canteiro, que servirá como ponto de partida para a concretização dessa renovação.

Com um olhar atento para os detalhes, as intervenções serão específicas em uma área estratégica. O trecho selecionado para a primeira fase da revitalização abrange a região entre a Prefeito Chagas e a Rua Junqueiras. Esta transformação abrangerá não apenas a calçada em frente à agência do Itaú, mas também a Rua Junqueiras, no trecho que se estende desde o relógio eletrônico até o final da garagem do Itaú.

Esse projeto abrangente não apenas realçará a beleza estética da região central, mas também proporcionará uma experiência mais segura e acessível para todos os pedestres. A revitalização das calçadas contribuirá diretamente para a valorização do espaço público, tornando os locais mais atrativos e convidativo para os poços caldenses e turistas.

O granito foi o material selecionado para o piso face a sua maior resistência e acabamento flameado, proporcionando maior segurança aos pedestres, por apresentar textura antiderrapante.

Está previsto também acabamento em tijolos requeimados, mais resistentes e duráveis, menos suscetíveis às rachaduras e desgaste em comparação com outros materiais, além de conferir um aspecto rústico e charmoso, dando um contraste agradável no mosaico, além de ser de simples manutenção em futuras e possíveis substituições.

O projeto foi realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, tendo como a empresa vencedora da licitação CGPLAN Engenharia, por meio da concorrência pública 001/2023. A fiscalização da obra estará a cargo da Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas, com investimento de R$ 5.188.106,15.

Cabe ressaltar que toda a revitalização atende às leis de acessibilidade n. 10.098, de dezembro de 2001 ABNT NBR 9050:2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Com consulta aos órgãos, CONPEDE – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e CONDEPHACT-PC – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços.

A implantação de novas calçadas nesta primeira etapa vai acontecer no quadrilátero das ruas Assis Figueiredo, Junqueiras, Praça Pedro Sanches e Avenida Francisco Salles, avisado o andamento das obras aos comerciantes e para que a população se atente.

José Benedito Damião, secretário de Obras, reforça que serão dois turnos de trabalho para garantir menor tempo possível de obras, com montagem do canteiro de obras por etapas, demolições necessárias e remoção do material utilizado e já com a execução da base para revestimento do novo material de acabamento. Assentamento do novo revestimento com a execução dos canteiros e limpeza geral para a liberação do local e remanejamento do canteiro das obras para um novo trecho. “A aguardada revitalização das calçadas no centro de Poços de Caldas é um marco significativo para a cidade, um passo em direção a um ambiente urbano mais moderno, funcional e esteticamente agradável. No entanto, essa transformação não exige apenas o envolvimento das autoridades municipais, mas também a atenção redobrada e a colaboração dos comerciantes, pedestres e os motoristas para garantir que a revitalização ocorra de maneira tranquila e eficiente.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas